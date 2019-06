Borgosesia pista atletica riaperta dopo i lavori di sistemazione

Borgosesia pista atletica riaperta: ad agosto si sistema l’area dedicata a salto in alto e in lungo.

Borgosesia pista atletica riaperta dopo i lavori

Si sono conclusi i lavori di rifacimento della pista di atletica di San Secondo. L’anello si presenta completamente rinnovato, e dal ieri, sabato 29 giugno, è tornata a disposizione di sportivi e appassionati. Ci sarà anche una inaugurazione ufficiale, in programma il 20 luglio, con il coinvolgimento delle società sportive.

Attesa un po’ lunga

Riapre dunque la pista di atletica dopo un’attesa che si è protratta oltre le previsioni. Avviati a settembre, i lavori in viale Varallo si sono interrotti per tutta la stagione invernale e solo a fine aprile sono ripartiti.

Ancora tanto da sistemare

Sono già in programma prossimi lavori (probabilmente ad agosto) per l’area riservata a salto in alto e in lungo. In programma c’è poi la sistemazione degli spogliatoi. Più volte sottoposti a riparazioni per rimediare alle problematiche emerse, si è deciso per un intervento radicale: è previsto per l’autunno. Una novità riguarderà gli accessi alla pista: «Si potrà entrare nell’area della pista con un badge che si potrà richiedere in municipio – preavvisa Bonaccio -. E’ un modo per avere maggiore controllo e tutela dell’impianto. Se ne riparlerà a settembre».