Borgosesia soste a pagamento tengono banco sui social

Borgosesia soste a pagamento: si scalda il dibattito social

I parcheggi a pagamento tengono banco da una settimana sui gruppi social di Borgosesia. E i commenti sono per lo più critici, anche se non manca chi difende la scelta dell’amministrazione. Come è noto, sono stati trasformati a pagamento una quarantina di posti auto tra il parcheggio di via Giordano, davanti al cinema Lux e in via Duca d’Aosta. Mentre altri parcheggi liberi sono stati trasformati in zona a disco orario.

Chi non è d’accordo

Ci sono le perplessità dei residenti che vivono in centro: «Ma quello che mi domando… chi abita nei vari condomini del centro perché non può avere il diritto di parcheggiare non dico sotto casa, ma perlomeno vicino? E se uno vuole lasciare la macchina ferma perché non può?» «Non capisco perché chi non ha il garage deve parcheggiare nel parcheggio pubblico», replica un altro utente.

Chi si accontenta

Ma c’è anche chi invita tutti a non farla troppo lunga, soprattutto residenti, perché non lontano da qui ci sono situazioni ben più onerose: «Giro per lavoro Domodossola centro tutto a pagamento, Stresa tutto a pagamento Verbania tutto a pagamento addirittura parcheggi del supermercato oltre l’ora pagamento di 50 centesimi ogni mezz’ora non lamentiamoci».