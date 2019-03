Brusnengo ricorda Zavallone, storico concessionario d’auto. E’ stato celebrato pochi giorni fa nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo a Brusnengo il funerale di Dino Zavallone.

L’uomo si è spento all’età di 74 anni, era una figura conosciuta in paese per la sua attività nella concessionaria Az Auto che portava avanti insieme ai figli Elisabetta e Felice. Anche nel mondo dell’automobilismo era noto il suo nome per la sua attività. Lascia un grande vuoto in famiglia, ma anche tra gli amici che lo hanno conosciuto. Tantissima partecipazione al funerale martedì pomeriggio a Brusnengo. In tanti lo descrivono come una persona disponibile e molto conosciuta, un venditore attento e professionale.