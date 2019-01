Buon Samaritano si ferma a Gattinara: 1000 pasti per i poveri

Buon Samaritano si ferma a Gattinara: da sei anni a questa parte sono stati distribuiti quasi 1000 pasti alle persone più in difficoltà della comunità gattinarese.

Buon Samaritano si ferma a Gattinara: un aiuto a chi è in difficoltà

Grazie alla preziosa collaborazione tra Comune di Gattinara, associazioni di volontariato e Dussmann (la ditta che fornisce le pietanze alle mense scolastiche di Gattinara) tutti i pasti non consumati dai bambini vengono recuperati e distribuiti a chi, di Gattinara, non avrebbe la possibilità di mangiare regolarmente. Coordinati da Enrico Segatto, i volontari ogni giorno si recano nelle mense scolastiche per recuperare i pasti non consumati e per distribuirli alle persone più bisognose segnalate dai servizi sociali del Comune. In media vengono distribuiti 20 pasti al giorno, un numero costante dall’inizio del servizio. «I richiedenti sono eterogenei – dice Baglione – va detto che sono soprattutto italiani e nemmeno più di tanto anziani; ci sono persone che vivono da sole e famiglie».