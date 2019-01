Chiude oncologia a Vercelli, l’interrogazione parlamentare di Tiramani

Chiude oncologia all’ospedale di Vercelli e Tiramani porta la questione in Parlamento.

Chiude oncologia

«Venga ridata dignità ai malati oncologici vercellesi ed alle loro famiglie – interviene il deputato della Lega Paolo Tiramani -. Per colpa della riforma voluta dalla Regione Piemonte, guarda caso a guida PD, è stato praticamente chiuso il reparto oncologico dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Inammissibile che per questi malati, qualora abbiano necessità di un ricovero, non vi siano più letti di degenza nel reparto di riferimento». E Tiramani punta il dito: «Una decisione sbagliatissima, presa dal Partito Democratico, che penalizza non solo i malati ma anche il personale medico che nella struttura vi lavora. La disposizione dell’attuale assessore regionale Antonio Saitta, con la quale è stato praticamente soppresso il reparto mantenendo solo l’attività di day hospital, ha causato disagi ai pazienti e generato disparità tra gli stessi ospedali del Piemonte».

Interrogazione parlamentare

Pronta anche una interrogazione parlamentare: « Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre priorità: infatti, non solo ho recepito le oltre 2000 firme raccolte dalla Lega locale a difesa dell’oncologia del Sant’Andrea, ma ho presentato al Ministro della Salute un’interrogazione parlamentare affinché si intervenga con urgenza per gestire il danno causato dall’assessore Saitta e per assicurare ai malati oncologici il livello essenziale di assistenza ed il diritto a ricevere cure appropriate»