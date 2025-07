Uomo scomparso durante un allenamento in montagna a Rima San Giuseppe. Da ieri sera in corso le ricerche: attivate squadre del Soccorso alpino e mezzi aerei. Appello a eventuali testimoni.

Uomo scomparso durante un allenamento in montagna a Rima San Giuseppe

Ricerche in corso nella zona di Rima San Giuseppe per un uomo di circa 45 anni scomparso ieri, domenica 6 luglio, nei boschi e sentieri intorno al paese, frazione montana del comune di Alto Sermenza, in Valsesia. L’uomo si chiama Luca Colombo: era uscito al mattino per un allenamento di trail running, ma non ha fatto più ritorno.

Le squadre del Soccorso alpino della stazione di Alagna sono entrate in azione dopo le 21 di ieri sera, allertate in seguito al mancato rientro e all’impossibilità di rintracciare il runner via cellulare. Le prime perlustrazioni lungo i principali sentieri della zona non hanno portato risultati utili.

Ricerche riprese oggi

Con l’arrivo della luce, nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, il dispositivo di ricerca è stato ampliato: sul posto sono intervenuti anche elicotteri, droni e unità specializzate per operare su un territorio impervio, noto per la presenza di numerosi percorsi escursionistici e tracciati tecnici particolarmente frequentati da sportivi esperti.

Il Soccorso Alpino rivolge un appello a chiunque si trovasse nella zona nella giornata di domenica e possa aver incrociato o notato un uomo solo in attività sportiva. Ogni segnalazione può essere fondamentale: chi ha informazioni è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112.

Le operazioni proseguono senza sosta con l’obiettivo di rintracciare l’uomo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook