Cinema Italia abbattuto: Gattinara lo guarda andare giù | VIDEO

Cinema Italia abbattutto: tanta gente di Gattinara assiste all’abbattimento della storica sala. Sarà ricavata una piazza con posti auto.

Cinema Italia abbattutto: a Gattinara restano le macerie

In questi giorni Gattinara assiste alla demolizione del cinema Italia. In questi ultimi giorni i mezzi meccanici hanno distrutto gran parte dei muri perimetrali e interni, lasciando al loro posto un mucchio di macerie. Come sempre avviene in questi casi, i lavori attirano la curiosità di molti cittadini. Ecco le ruspe mentre abbattono lo stabile.

Al posto della sala, come è noto, verrà ricavato un parcheggio in un piazzale che verrà poi dedicato ad Arturo Gibellino.

Video di Gianluca Colombo