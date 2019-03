Città del vino celebra l’istituzione di quattro Dop

Città del vino, sabato 9 marzo si celebrano le etichette novaresi.

Città del vino, i riconoscimenti

Sono sette i sindaci che sabato 9 marzo riceveranno un attestato che celebra il 50° anniversario dell’istituzione di quattro storiche denominazioni di origine: Boca, Fara, Ghemme e Sizzano. Si tratta dei Comuni di Fara Novarese e Briona per la Doc Fara; Sizzano; Ghemme e Romagnano Sesia per la Docg Ghemme; Boca e Maggiora per la Doc Boca. La cerimonia si svolgerà alle ore 12.30 alla Camera di Commercio di Novara. Interverranno il presidente dell’associazione nazionale Città del Vino Floriano Zambon, il vice presidente nazionale Stefano Vercelloni (coordinatore regionale delle Città del Vino del Piemonte e vice sindaco di Sizzano). In questa occasione sarà ricordata la figura di Emilio Cravanzola, recentemente scomparso, già vice presidente nazionale e già coordinatore regionale delle Città del Vino del Piemonte.