Crevacuore piccola Assia verrà sepolta in Marocco: la famiglia deve però aspettare che si faccia l’autopsia.

Crevacuore piccola Assia verrà sepolta in Marocco

Riposerà nel Paese di origine della sua famiglia la piccola Assia Smouni. Questo è stato deciso per la bimba di due anni morta domenica dopo essere stata investita da un Apecar. Soprattutto per questo è stata avviata in paese una raccolta fondi tra le famiglie che hanno i figli che vanno a scuola con i due fratellini della piccola.

Disposta l’autopsia

Prima di avere il via libera per le esequie occorrerà perà attendere l’esito dell’autopsia disposta dal magistrato. Sarà questione di qualche giorno. Intanto la comunità islamica del paese ha chiesto rispetto per i genitori e i familiari, accusati sui social di non avere badato alla piccola esponendola quindi al pericolo che poi si è rivelato fatale.