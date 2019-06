Festa donatore Trivero: ecco i benemeriti

Festa donatore Trivero: il record a Gianantonio Bonato.

Festa donatore Trivero per celebrare il nuovo comune

Nuovo nome per l’Avis di Trivero che diventa Avis comunale di Valdilana. E subito il debutto della nuova denominazione alla Festa del donatore che si terrà domani, domenica 30 giugno. «Questo cambiamento – spiega la presidente Roberta Bonello – non influisce a livello organizzativo della sezione che continuerà come sempre la sua attività sul territorio di chiamata ai donatori e raccolta sangue, con le 16 donazioni programmate nel corso dell’anno e fatte in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale di Ponderano. Lanciamo un appello – conclude Bonello – a chi può essere un donatore. La donazione è importante e può salvare delle vite. Se volete informazioni siamo in frazione Guala 3 tutti i lunedì sera dopo le 20.30».

Ecco i benemeriti

A ricevere il distintivo in oro con diamante (massima benemerenza che si assegna solo a fronte di 120 donazioni) sarà Gianantonio Bonato. Distintivo in oro con smeraldo a Virna Foglia Toi, Marcello Pancera, Gianluca Vaudano.

Distintivo in oro con rubino a Ugo Barberis Negra, Achille Bozzo Rolando, Candido Di Biase, Alberto Galoppo, Bruno Garbaccio Valina, Lorenzo Giardino, Morvan Persico, Stefano Roma, Enrico Ronzani. Distintivo in oro: Valeria Bozio, Roberto Buratto, Claudio Detratti, Vincenzo Nicastro, Fabio Pirola, Roberto Troilo, Andrea Uliana. Distintivo in argento dorato: Edoardo Bedotto, Fabrizio Calcia Ros, Andrea Carlone, Andrea Chieregato, Paolo Fila Pizzo, Paolo Novello, Adriano Perrone, Valerio Santini, Lidia Villanova. Distintivo in argento: Elena Barbero Vignola, Stefano Crestani, Davide Giovinazzo, Martino Mazza, Antonio Mirabile, Oreste Manuel Orgiazzi, Elisa Zoso. Distintivo in rame: Thomas Abbruzzo, Davide Albini. Lisa Andreozzi, Rosalina Balice, Cleto Barberis Organista, Giorgia Bedogne’, Federica Castello, Denis Cortese, Sonia Dalle Tezze, Dalia Destefano, Anita D’Orazio, Alessia Festa, Marco Fontana, Gabriele Guzzo, Elena Lora Aprile, Giada Lucca, Filippo Panizzone, Sara Pellanda, Gianluca Sandonà, Alessandro Scanu, Cristian Simonini.