Festa Guardella 50 anni di storia: si cominciò con gli avanzi di un pranzo

Festa Guardella 50 candeline spente: i festeggiamenti questo fine settimana fino a lunedì 22 luglio.

Festa Guardella 50 anni di storia

«Era una domenica estiva del 1969, – spiega Marcello Boggio, vicepresidente del Circolo Arci della Roccapietra – e terminata la messa in onore di Sant’Eusebio, patrono della frazione, ad alcuni abitanti uscendo dalla chiesa, parlottando del più e del meno venne la bell’idea: “fare una merenda sinoira”. Fu così che le donne del paese si attivarono e misero insieme gli “avanzi” del pranzo domenicale tra cui coniglio e arrosti vari e, messe giù due panche e due tavoli, passarono in compagnia la conclusione della giornata, promettendosi per l’anno successivo di riproporre la cosa». Quella promessa è stata mantenuta: da cinquant’anni infatti viene proposto l’appuntamento estivo.

LEGGI L’ARTICOLO DELL’EDIZIONE 2017.

L’edizione 2019

La festa è iniziata venerdì 19 luglio e proseguirà sino a lunedì 22, sotto il coordinamento del circolo Arci Guardella. Nell’ambito della manifestazione è prevista anche una camminata con il “Circuito Viola”, in programma domani, domenica 21 luglio. Il ritrovo è previsto alle 10 al circolo Arci per il via, quindi la camminata si snoderà per le vie della frazione per raggiungere Guardabosone (con tappa all’azienda agricola “La burla” per l’aperitivo) e rientrare alla festa per il pranzo benefico a menù fisso (costo 20 euro di cui come offerta all’associazione).