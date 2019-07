Gattinara 400 di corsa con la Color Friday | LE FOTO

Gattinara 400 partecipanti variopinti per la corsa di Estate splash.

Gattinara 400 alla partenza

Gattinara è stata travolta da un’ondata di colore con il “Color friday”, la corsa più colorata dell’estate organizzata da Estate splash, il centro estivo dell’Accademia dello Sport. Mentre si corre o si cammina per circa 4 chilometri, si viene travolti da nuvole di polvere colorata, sparate con degli estintori appositamente modificati. Una giornata calda, estiva, ha accompagnato l’allegra comitiva di oltre 400 partecipanti che si è presentata al via, al palazzetto dello sport, in modo abbastanza uniforme. Ogni partecipante, infatti, indossava la maglietta bianca fornita nel pacco gara al momento dell’iscrizione, pronta per essere colorata. Subito al via la prima nuvola colorata e poi tante altre postazioni di “sparo” di colori lungo il percorso, alternate a piccoli ristori per i partecipanti. Anche l’arrivo è stato al palazzetto dello sport di via Castellazzo, dove si è ripetuto il consueto rito finale: tutti i partecipanti vicini, pronti a essere travolti dagli ultimi getti di colore, sparati in contemporanea da più estintori, prima di spostarsi al rinfresco finale per ristorarsi dopo le fatiche della camminata.

La novità

Quest’anno una novità. Nonostante la corsa non sia competitiva, ovvero non esista una vera e propria classifica, l’organizzazione ha scelto di premiare il primo arrivato, il “più colorato” e il gruppo più numeroso. A presentarsi per primo al traguardo è stato Alessio Migliarella, mentre il gruppo più numeroso è stato quello dell’Fc Gattinara. Per il più colorato, il premio è stato assegnato a tre partecipanti a parimerito: Roberto Mariani, Stefano Verdone e Massimiliano Gelmotto. La grande festa colorata si è conclusa al tramonto, con centinaia di persone che facevano ritorno a casa completamente colorate dalla testa ai piedi, dopo aver partecipato a un evento che ben si presta ai contenuti social, come era possibile vedere da Facebook o Instagram venerdì sera, quando tantissimi gattinaresi hanno condiviso le immagini della Color Friday.