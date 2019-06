Gattinara famiglia Dorelli si ritrova: più di 50 al raduno

Gattinara famiglia Dorelli si ritrova a Verucchio per un grande pranzo di famiglia.

Oltre 50 persone, provenienti da diverse località della Umbria, dell’Emilia Romagna e del Piemonte si sono ritrovate a Verucchio per il grande pranzo di una famiglia gattinarese; a proporlo il giovane gattinarese Fabio Dorelli. «Come avevo già fatto lo scorso anno, ho deciso insieme ai miei parenti di riorganizzare il raduno Dorelli-Montanari – spiega il promotore dell’iniziativa – e quest’anno si è aggiunto anche qualcuno in più, proveniente proprio da Gattinara». I partecipanti si sono seduti a un tavolo e oltre a gustare una serie di prelibatezze hanno condiviso un momento all’insegna delle emozioni e dell’allegria.