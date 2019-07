Gattinara Lucia Malvone due volte campionessa italiana di bodybuilding e fitness.

Gattinara Lucia Malvone due volte campionessa italiana

La gattinarese ha vinto il titolo nelle categorie “Bikini altezza 1.63” e “Bikini novis” al campionato nazionale di International Federation of Bodybuilding and Fitness, che si è disputato nei giorni scorsi a Sanremo. «E’ stata una gara di alto livello – racconta il suo personal trainer, Gianluca Valentini – in cui Lucia ha affrontato le atlete più forti d’Italia, ma questa volta si è dimostrata superiore a tutte le altre e non c’è stato confronto. Adesso un po’ di vacanza, poi si riparte con gli allenamenti, visto che a settembre ci aspettano alcune gare di alto livello, in cui difenderemo i colori della Nazionale italiana».

LEGGI ANCHE: Lucia Malvone terza agli Italiani di body building