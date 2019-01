Ghemme letterina atterra in un giardino: e Babbo Natale arriva davvero

Ghemme letterina di Natale “piove” in un giardino del paese: i proprietari regalano i giochi richiesti alla piccola.

Ghemme letterina nel giardino

Babbo Natale esiste e può avere tanti volti: anche quelli dei cittadini ghemmesi. Sophie, una bambina di Ghemme, nella sua letterina a Santa Claus aveva chiesto un pupazzo e la calza dei Minions e la scorsa domenica li ha ricevuti per davvero. Merito dei proprietari della casa (che vogliono restare anonimi) nel cui giardino nei giorni scorsi è atterrato uno dei palloncini lanciati da piazza Antonelli in occasione della tradizionale iniziativa della Pro loco. Attaccata c’era proprio la missiva di Sophie e non hanno avuto esitazioni nell’esaudire il desiderio della piccola.

Doni inattesi

Così domenica la “Befana” ha consegnato la sua calza con i Minions, mentre Babbo Natale le ha portato il pupazzo.

Un dono naturalmente molto gradito, la piccola all’inizio non credeva ai suoi occhi, poi sul suo volto è comparso un grande sorriso, e il padre l’ha presa in braccio per la foto di rito. Il tutto naturalmente sotto la regia della Pro loco di Ghemme. Ogni anno, nelle settimane che precedono il Natale, l’associazione turistica posiziona a fianco della chiesa un contenitore in cui i bambini del paese possono imbucare le loro letterine, che poi vengono attaccate ai palloncini colorati e mandate in cielo. E non è la prima volta che un desiderio è stato esaudito.