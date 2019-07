Ghemme nutria in casa non se ne vuole andare: chiamati i vigili del fuoco

Intervento decisamente curioso nei giorni scorsi per i vigili del fuoco di Romagnano che sono stati chiamati per intervenire in una casa di Ghemme. Una nutria si era introdotta all’interno dell’abitazione e i proprietari non riuscivano più a mandarla fuori. Grazie all’aiuto dei vigili del fuoco è stato possibile risolvere il caso. Proseguono inoltre gli interventi per la presenza di nidi di calabroni nelle case, ormai è la stagione.

