Ghemme parcheggio da 75 posti vicino alle scuole

Ghemme parcheggio da 75 posti nella zona del polo scolastico. Avrà una capienza di 71 posti auto più 4 riservati ai disabili.

Il nuovo posteggio avrà il fondo in asfalto, sarà illuminato e avrà due ingressi, da via Vittorio Veneto e via Rosmini (dove sarà realizzata anche una pista ciclopedonale a raso), e una sola uscita, su via Vittorio Veneto. L’area di parcheggio sarà prevalentemente usata dal personale docente e dai genitori (con benefici per la circolazione nelle ore di entrata e uscita degli studenti), ma costituirà anche una valida alternativa per chi deve raggiungere il centro storico, o nei giorni di chiusura di piazza Castello (per il mercato settimanale o la festa patronale, ad esempio). Il progetto è dell’ingegner Marco Fauda Pichet di Borgosesia, che è anche il direttore dei lavori, che dovrebbero concludersi nel giro di poche settimane.

Spostata l’area rifiuti

Gli interventi, che sono realizzati dalla ditta De Giuliani di Borgomanero, sono in corso nell’ex area Paganotti, che fino a qualche settimana fa ospitava i cassoni per la raccolta di verde, legno e ingombranti. Per il conferimento dei rifiuti da qualche settimana è aperto il nuovo centro in regione Croce e per questo i lavori sono potuti iniziare. Il costo dell’opera è di 69mila euro, più 1500 per gli oneri di sicurezza.