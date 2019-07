Gian Matteo Passuello sta lavorando a una lista unitaria per l’Unione montana del Biellese orientale.

Gian Matteo Passuello, nuova sfida

Il prossimo 22 luglio si terrà l’elezione del nuovo consiglio dell’Unione montana del Biellese orientale. Gian Matteo Passuello, già assessore all’interno dello stesso ente nell’ambito della protezione civile, si è proposto come presidente. Potrebbe esserci dunque una lista unitaria al via, come era già successo in precedenza.