Giro d’Italia, oggi il passaggio nel Vercellese e Novarese

Giro d’Italia in arrivo nel Vercellese e Novarese.

Giro d’Italia, oggi in arrivo

La quindicesima tappa Ivrea-Como per un totale di 232 chilometri porterà il Giro d’Italia dal Piemonte alla Lombardia attraversando il Vercellese. Interessato un tratto di 20 chilometri da Fornace di Crocicchio fino a Ghislarengo passando da Buronzo e Arborio, per poi andare in terra Novarese passando da Carpignano. Festa rosa a Buronzo a partire dalle 10.30 con l’arrivo della carovana rosa che farà tappa in via Mazzini per una sosta ufficiale. Mentre il gruppo è atteso alle 12 a Fornacedi Crocicchio, transito da Buronzo per le 12.17, quindi a Ghislarengo alle 12.38.