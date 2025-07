L’Avis Valdilana premia i volontari: croce d’oro con diamanti a Claudio Bruscagin. Celebrata la “Giornata del donatore” con messa e riconoscimento a chi ha raggiunto traguardi significativi.

L’Avis Valdilana premia i volontari: croce d’oro con diamanti a Claudio Bruscagin

Come di consueto, nell’ultima domenica di giugno l’Avis Valdilana ha celebrato la “Giornata del donatore” dedicata ai volontari della sezione. Il direttivo rivolge infatti un ringraziamento a tutti i donatori, alle loro famiglie, ai medici, al sindaco e a tutti gli amici delle sezioni che hanno partecipato.

L’incontro rappresenta anche l’occasione per premiare quei volontari che nella loro opera hanno raggiunto traguardi significativi nelle donazioni. Consegnato il riconoscimento in argento a Stefania Lupi e Marco Erme, il riconoscimento in argento dorato a Caterina Tallia, quello in oro a Rosa De Bona, quello in oro con rubino a Marco Valassina e Franco Frandino, quello in oro con Smeraldo ad Antonio Martinello. Infine, il distintivo in oro con diamante a Claudio Bruscagin: per ottenere questo distintivo, un donatore deve aver effettuato almeno 120 donazioni di sangue.

LEGGI ANCHE: Avis Valdilana premia i volontari: Mirko ha donato sangue 141 volte

La festa iniziata con la messa

La giornata di festa si è svolta domenica ed è iniziata nella chiesa di Trivero Matrice dove don Emanuele Biasetti ha celebrato la messa. Presenti anche i labari di altre sezioni Avis del Biellese. A seguire, un aperitivo in piazza e il pranzo condiviso alla Casa della Gioventù, che ha concluso la mattinata in un clima di festa e amicizia.

Presente anche l’amministrazione comunale: «Un sentito grazie alla presidente Roberta Bonello, al direttivo, al dottor Aversa e a tutti i donatori per il loro impegno costante, disinteressato e prezioso per la salute di tutti».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook