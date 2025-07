Cade un aliante in Valle d’Aosta, morto il pilota. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, la Finanza e il personale sanitario del 118.

Cade un aliante in Valle d’Aosta, morto il pilota

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, sabato 5 luglio, nei cieli sopra la Valle d’Aosta. Un aliante è precipitato nella zona di Vetan, tra la Becca France e il Mont-Fallère, nel comune di Saint-Pierre. Il pilota, Giorgio Giacinto, 80 anni, è deceduto sul colpo. Lo riporta Aosta Sera.

Giacinto, valdostano e volto noto del volo sportivo, era un libero professionista molto stimato e figura storica dell’Aero Club Valle d’Aosta. Nel 1998 aveva conquistato due record italiani: uno per la distanza (1.120 chilometri) e uno per la quota (10mila metri), entrambi ottenuti partendo da Aosta.

Un escursionista ha visto la tragedia

L’allarme è scattato alle 13.18, quando un’escursionista ha visto il velivolo precipitare e ha chiamato la Centrale unica del soccorso. Le ricerche sono partite immediatamente. Intorno alle 14, l’elicottero del Soccorso alpino ha raggiunto il luogo dell’impatto, ma per il pilota non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entrèves e il personale sanitario del 118.

Il vento primo “indiziato”

L’aliante, un modello Schleicher ASW 27, era decollato poche ore prima dall’aeroporto “Corrado Gex” di Aosta. Secondo le prime ipotesi, a causare la tragedia potrebbe essere stato il forte vento che soffiava in quota al momento dell’incidente.

L’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) ha aperto un’inchiesta e ha inviato un proprio investigatore sul luogo del disastro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono coordinati dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Courmayeur.

