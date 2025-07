Deposito di rotoballe in fiamme, ore di lavoro per i vigili del fuoco. LE FOTO

Deposito di rotoballe in fiamme, ore di lavoro per i vigili del fuoco. Per fortuna gli animali sono stati messi in salvo. In zona anche i volontari di Ponzone.

Deposito di rotoballe in fiamme, ore di lavoro per i vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 6 luglio, in località Vergnasco, nel Comune di Cerrione, nel Biellese. Le fiamme hanno interessato un deposito agricolo contenente numerose rotoballe di fieno, sprigionando un denso fumo visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Biella, che hanno avviato le prime operazioni di contenimento. Vista la complessità dell’intervento, sono stati chiamati in supporto anche i distaccamenti di Cossato, Ponzone e Santhià, che hanno contribuito con autobotti e personale specializzato.

Il fuoco partito da una stalla

L’incendio si è sviluppato nei pressi di una stalla, ma fortunatamente il pronto intervento ha evitato il coinvolgimento degli animali, che sono rimasti illesi. Tuttavia, un mezzo agricolo parcheggiato nelle vicinanze è stato avvolto dalle fiamme e ha riportato danni significativi.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per molte ore a causa dell’elevata quantità di materiale combustibile presente e della necessità di smassare le rotoballe per eliminare ogni focolaio residuo. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente fino a completo spegnimento dell’incendio, garantendo la messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

