Grignasco in riva al mare per un giorno

Grignasco in riva al mare

“Sapore di mare” a Grignasco. La ditta Guidi srl, accessori per la nautica, ha ospitato il B2B Day 2019, aperto quest’anno anche ad aziende non associate: l’evento, unico nel suo genere in Italia, rappresenta la volontà di posizionare il format come riferimento per tutto il comparto nautico nazionale, e come strumento capace di sviluppare progetti di ricerca e iniziative tecnologiche integrate, tra cantiere e fornitore, contribuendo quindi alla realizzazione di un prodotto interamente made in Italy. Il B2B Day è stata una preziosa occasione di confronto serrato tra cantieri, accessoristi e fornitori, dove una cinquantina di aziende italiane si sono date appuntamento.

In azienda

«Siamo stati molto felici di poter ospitare il B2B Day di Nautica Italiana, evento che per la prima volta si svolgeva in un contesto industriale. Essere all’interno di un’azienda durante una normale giornata di lavoro, offriva un valore aggiunto, sia a livello di evento, che al comparto stesso, al fine di renderlo più unito, grazie all’apertura del format a realtà non esclusivamente associate a Nautica Italiana», ha commentato Daniele Guidi, padrone di casa e quality & sustainability manager di Guidi Srl.

Informatica

Ha aggiunto: «Alla seconda edizione del B2B Day, dopo una mattinata di incontri one-to-one, tra cantieri e fornitori e una visita dedicata alla struttura ospitante, che durante la giornata ha mantenuto il regolare programma di produzione, il pomeriggio è stato invece dedicato a tematiche specifiche e importanti per il settore. L’ultimo intervento del pomeriggio è stato curato da Daniele Guidi e Gianluca Mora, ceo di IT Store, rivenditore autorizzato Apple, con la presentazione del Case Study Guidi: “Iperconvergenza, l’infrastruttura per il futuro”, in cui si è parlato di un aspetto molto delicato come quello della sicurezza dati.