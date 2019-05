Grotte Fenera diventano meta della domenica in famiglia | LE FOTO

Grotte Fenera da scoprire con il Gruppo speleologico e mineralogico valsesiano: oltre quaranta i visitatori.

Grotte Fenera da visitare

Alla scoperta dei tesori geologici sul monte Fenera. Domenica più di quaranta persone, tra cui una ventina di bambini, hanno partecipato all’escursione organizzata dal Gruppo speleologico e mineralogico valsesiano (Gsmv) di Borgosesia per scoprire il mondo sotterraneo del Monte Fenera con una discesa nelle grotte. Una giornata che ha entusiasmato i partecipanti, soprattutto i più piccoli: «I giovani sono arrivati molto preparati – commenta Giuseppe Sellaro, direttore della scuola Gsmv -: conoscevano già il mondo sotterraneo, ne erano entusiasti e incuriositi. A qualsiasi domanda avevano la risposta corretta, e quando non conoscevano qualcosa si sono rivolti a me e ai miei colleghi per risolvere ogni loro dubbio. Alcune domande ci hanno lasciato davvero stupiti, tanto erano serie e assolutamente inerenti al mondo sotterraneo. E al termine della visita tutti i bambini ci hanno chiesto quando si sarebbe organizzata un’altra escursione ad altre grotte. Siamo rimasti soddisfatti perché quando troviamo bambini così tanto curiosi e interessati possiamo allora dire di aver centrato l’obiettivo che prefissato».

Tante adesioni

Dopo il ritrovo nel parcheggio di Fenera San Giulio, domenica mattina i partecipanti sono saliti al rifugio del monte Fenera per recarsi a visitare gli ingressi di alcune grotte; successivamente il gruppo si è diviso e si sono formati due gruppi per entrare nella grotta della Bondaccia. «Se non avessimo formato un gruppo così numeroso in pochi giorni, e se avessimo avuto a disposizione più caschetti, fondamentali per entrare in grotta – prosegue Sellaro -, avremmo potuto accettare ancora un numero maggiore di adesioni, invece abbiamo dovuto dire no almeno a una decina di persone. Speriamo di riuscire a proporre nuovamente una giornata simile per poter così soddisfare chi non è riuscito a partecipare domenica». Hanno partecipato anche alcuni soci del gruppo Gescav di Varallo.

Recentemente, i volontari del Cai di Varallo hanno anche aggiornato la segnaletica dei sentieri sul monte Fenera.