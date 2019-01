Incidente mortale a Crevacuore: oggi funerale a Trivero

Incidente mortale a Crevacuore: questa mattina a Trivero si celebra il funerale di Elio Poletti, 81 anni. E’ stato trovato ormai privo di vita nella sua auto precipitata dentro un fossato.

Incidente mortale a Crevacuore: addio a Elio Poletti

Viene celebrato questa mattina nella chiesa di Trivero Matrice il funerale di Elio Poletti, 81 anni. Si tratta dell’uomo che domenica nel primo pomeriggio è uscito di strada nel rettilineo di frazione Azoglio, a Crevacuore, finendo per schiantarsi in fondo a un fossato dove passa un torrentello. L’auto ha fatto un volo di quattro o cinque metri, ma in realtà l’incidente e il successivo decesso vanno attribuiti a una crisi cardiaca che ha colto il pensionato mentre era in viaggio e stava tornando verso casa.

La salva sarà deposta a Craviolo

Lascia i figli Nadia Aina con il marito Giancarlo e Tiziano Aina con la moglie Danila, oltre ai tre nipoti Marika, Moris ed Edoardo. Ieri sera sempre nella chiesa di Matruce è stato celebrato il rosario. Dopo la cerimonia di stamane, a salma sarà infine deposta nel cimitero di Craviolo, lungo la Panoramica Zegna.