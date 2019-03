Lotteria Girotondo Trivero: ecco i numeri vincenti

Lotteria Girotondo Trivero: il ricavato finanzierà la ricerca scientifica e alcuni progetti sul territorio.

Lotteria Girotondo i numeri

Sono stati svelati i numeri vincenti della lotteria dell’associazione Girotondo Onlus: i numeri fortunati sono stati estratti nella serata di venerdì al cine-teatro “Giletti” di Ponzone. Una iniziativa culturale e allo stesso benefica che ha coinvolto un pubblico numeroso. Sono stati ben 13mila i biglietti venduti per la lotteria 2019. Si tratta di fondi che serviranno per andare a finanziare la ricerca, ma anche i progetti che vengono seguiti sul territorio. L’associazione ha ringraziato tutti coloro che continuano a sostenere il progetto acquistando i biglietti, ma anche mettendo a disposizione i premi.

Le vendite

«Ormai da qualche anno il trend dei biglietti venduti si aggira attorno ai 13mila – spiega Piero Taverna dell’associazione Girotondo Onlus -. Ancora una volta ringraziamo di cuore tutti coloro che in questo semplice modo hanno voluto darci un aiuto concreto per portare avanti il nostro obiettivo». Ad animare la serata musicale di venerdì è stato il concerto della Fisorchestra Salaris.

La destinazione

Come detto il ricavato della serata e della lotteria verrà destinato alla ricerca sulla atrofia muscolare spinale e sulle lesioni spinali acute. Ma l’associazione da tempo è impegnata anche su progetti legati al territorio come il progetto Pollicino ereditato dall’associazione Barioglio che intende portare un aiuto concreto a quelle famiglie con bambini affetti da qualche patologia. In questo modo i genitori potranno continuare ad avere una operatrice che li aiuta e supporta nella gestione dei piccoli.

I biglietti vincenti

Ed ecco l’elenco dei numeri vincenti della lotteria: 10413. 19382, 22419, 23800, 11488, 11164, 22500, 14618, 24192, 18364, 16130, 17964, 13383, 18295, 22923, 13699, 16346, 20081, 18760, 11245, 14473, 22686, 19399, 20735, 10580, 10853, 22308, 13041, 11760, 15564, 13679, 23207, 19380, 14936, 23287, 22112, 16849, 22334, 19601, 18161, 11785, 16693, 10952, 15240, 19587, 14891, 20330, 18057, 11884, 18299, 21578, 12816, 13558, 19519, 16472, 11000, 23092, 14930, 19218, 12644, 13205, 15311, 14669, 11306, 22018, 20226, 22695, 16784, 14657, 20325, 24662.

Chi avesse uno di questi biglietti può contattare i responsabili della onlus per il premio.