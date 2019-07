Maggiora Park, obiettivo riaprire nel 2020

Maggiora Park, il progetto c’è e si punta a riaprire nel 2020.

Maggiora Park al via

Arriva la notizia che molti sportivi si aspettavano. Riapre il Maggiora Park che negli anni ha ospitato i campionati mondiali di motocross. La nuova società A Sport Group di Stefano Avandero dopo il sequestro dell’area ha lavorato a lungo per poter riprendere l’attività. La procedura di Via si sta avviando alla conclusione e si confida in un prossimo giudizio finale positivo sulla compatibilità ambientale di quanto proposto dai tecnici. Un traguardo sognato e inseguito non solo da A Sport Group ma anche da tutti gli sportivi che amano il motocross ed anche la Mtb. L’obiettivo è quello di poter effettuare i lavori per poter riaprire il Maggiora Park nella tarda primavera del 2020 con una strategia ben definita: quella di realizzare una struttura permanente per la pratica giornaliera sia della mountain bike, con percorsi dedicati e differenziati per livello di difficoltà e sviluppo, sia per le biciclette tradizionali, muscolari, che per le e-bike (a pedalata assistita). Si affiancherà, come in precedenza, quella temporanea legata all’organizzazione di singoli eventi sportivi di motocross, limitata a pochi eventi nell’arco della stagione, esclusivamente di alto livello e indiscusso prestigio internazionale.

Maggiori particolari sul giornale Notizia Oggi in edicola lunedì.