Marinella Merlo, l’addio a Borgosesia: insegnante che ha lasciato il segno

Originaria del Triverese, abitava a Borgosesia in viale Rimembranze. Professoressa di matematica e fisica, aveva lavorato in diverse scuole, fra cui il liceo classico di Varallo e allo scientifico “Ferrari” che ha portato sino alla pensione. Rilevante è stato l’impegno di Marinella Merlo per la Confraternita ex allievi del liceo scientifico Ferrari di cui era socia fondatrice.

Ricordi

Un impegno e una vicinanza che il presidente Riccardo Cavanna ha ricordato con un post su Facebook, anticipando la volontà di dedicare a suo nome la prossima convention.«In questi 13 anni di strettissima collaborazione ho conosciuto una donna meravigliosa con una dolcezza profonda ma allo stesso tempo anche con un rigore e un’onestà intellettuale rara. Era quel tipo d’insegnante che oggi definiremmo di vecchio stampo di cui dovevi conquistarti la stima e la fiducia senza tante scuse e alibi. Ci ha sempre spronato a superare le difficoltà ricordando i tanti momenti belli trascorsi ma soprattutto contribuito alla felicità degli ex liceali nell’avere un’occasione di rincontrarsi e ricominciare a vivere pezzi di vita condivisi nei cinque anni di scuola. Non cercava il consenso degli altri ma senza di lei non sarebbero nate né la nostra Confraternita nè l’associazione del Supervulcano».