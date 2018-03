Morto Pinotu, il decano degli alpini: aveva 102 anni

Morto Pinotu, il decano degli alpini valsesiani: Giuseppe Ferraris aveva 102 anni e 9 mesi

Era uno degli alpini più conosciuti della sezione Valsesiana. Giuseppe Ferraris, per tutti “Pinotu”, se n’è andato l’altro giorno dopo una vita lunga 102 anni e 9 mesi. Valsesiano doc, nacque nel 1915 in località Quare di Campertogno. in gioventù aveva imparato il mestiere di falegname. Nel 1940 si era imbarcato per il Montenegro. E qui aveva incontra don Secondo Pollo, che sarebbe morto un anno dopo nei Balcani, colpito da una raffica di mitragliatrice dopo aver salvato la vita a un soldato ferito. L’esperienza della guerra aveva segnato in modo indelebile la sua vita. «Per fortuna non mi trovai mai a dover sparare un colpo – aveva raccontato nella sua ultima intervista di neppure un anno fa a Notizia Oggi, – perché non volli mai uccidere i nemici che scappavano».

Falegname oltre i 90 anni

Tornato a Piode, si era sposato con Elvira Negra, con la quale si trasferisce in frazione Montata di Piode, dove ha vissuto fino alla fine. Fece anche esperienza come amministratore comunale. A Piode ha continuato a esercitare il mestiere di falegname fino all’età di 95 anni. Rimasto vedovo, ha continuato la sua esistenza seguito affettuosamente dalla sua famiglia. Fino all’ultimo Pinotto è stato un alpino, sezione di Campertogno, nonno di quattro nipoti e bisnonno.