Motociclisti scambiano la Cremosina per una pista da GP

E’ stato un sabato di intenso lavoro per la Polstrada impegnata a pattugliare la strada della Cremosina presa d’assalto dalle moto. La pattuglia ha effettuato diversi controlli anche in zona Valduggia proprio per cercare di contenere il fenomeno dell’alta velocità. Con il periodo estivo la strada della Cremosina che collega Cusio e Valsesia viene presa d’assalto dai motociclisti e purtroppo qualcuno esagera con la velocità. I controlli sono continuati anche nella giornata di domenica 2 giugno. Già gli anni scorsi la strada della Cremosina era stata al centro di una serie di controlli da parte delle forze dell’ordine proprio per garantire la sicurezza nei periodi di maggiore afflusso.