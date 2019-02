Niente nevicata record e un pensionato presenta un esposto

Niente nevicata record e neppure disagi. Ma un pensionato di San Damiano d’Asti ha deciso di presentare un esposto per procurato allarme.

Niente nevicata record

A riportare la notizia sono i colleghi de La Provicnia di Asti.Due settimane fa era stato diramato l’allarme meteo sulla nevicata abbondante che invece si è risolta in un piccolo imbiancamento delle colline. Una previsione che aveva spinto quasi tutti i sindaci della provincia, Asti in prima fila, a decretare la chiusura delle scuole per le giornate di venerdì 1 e sabato 2 febbraio. Ebbene, un geometra in pensione di San Damiano, Franco Cerrato, si è rivolto all’avvocato Erik Bodda per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Asti.

Il contenuto dell’esposto

«Per tutta la settimana di fine gennaio – si legge nell’esposto – numerosi siti web di meteorologia annunciavano una nevicata eccezionale nel Sud Piemonte per il giorno venerdì 1 febbraio. La temuta tormenta di neve non si verificava ma al contrario una spolverata di nevischio avvolgeva la provincia astigiana senza creare particolari problematiche. Il danno economico – prosegue l’esposto – dell’allarmismo sulle attività della vita quotidiana è stato rilevante e dirompente».