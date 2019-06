Ondata caldo prosegue: Valsesia vicina ai 30 gradi nelle città, alla Capanna Margherita si sale poco sotto lo zero.

Ondata caldo prosegue: Valsesia vicina ai 30 gradi

Prosegue ancora per i prossimi giorni, almeno sino a mercoledì, l’ondata di caldo che in questi giorni ha fatto salire la colonnina del termometro fino a sfiorare i 30 gradi, e in alcuni casi anche a superarli. Le previsioni meteo parlano di tempo per lo più soleggiato, anche se non mancheranno rovesci sparsi e anche qualche possibile temporale mercoledì pomeriggio.

Bello anche in montagna

Temperature quasi estive anche sul Rosa: l’altro giorno alla Capanna Margherita si sono misurati i -3,6 gradi, la massima del periodo. Nel rilevamento delle 11 di oggi, domenica 16 giugno, si era un poco scesi fino a -4,4 gradi.