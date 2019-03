Ora legale: questa notte lancette avanti

Ora legale: il ritorno da questa notte. Si dormirà quindi un’ora in meno.

Ora legale il ritorno

Questa notte tornerà in vigore l’ora legale. In particolare, alle 2 di domenica occorrerà spostare in avanti le lancette di un’ora, alle 3. La maggior parte dei dispositivi elettronici è invece programmata per aggiornarsi automaticamente. Per questa notte, quindi, si dormirà un’ora in meno.

Risparmio energetico

Il passaggio all’ora legale è stato pensato per economizzare l’uso dell’energia elettrica. Ultimamente, però, nell’Unione Europea si sta discutendo l’opportunità di eliminare questa consuetudine. Potrebbe essere quindi l’ultimo cambio di questo tipo. In Italia, l’ora legale ha vissuto fortune alterne.