Palio delle botti Maggiora: vince ancora il Rione Cavaiasca | VIDEO

Palio delle botti Maggiora: vince ancora il Rione Cavaiasca. Ma nella gara nazionale i padroni di casa sono stati superati dai veneti del Refrontolo.

E’ stato ancora il rione Cavaiasca a imporsi al Palio delle botti di Maggiora. Al secondo posto il rione Malvira, al terzo Valeggia e al quarto Cascini. Questa la graduatoria della 34ª edizione del Palio delle botti a Maggiora che si è svolto nel fine settimana, quest’anno intitolato alla memoria del sindaco Giuseppe Fasola, l’ex sindaco scomparso lo scorso dicembre. Come di consueto, la manifestazione ha richiamato numerosi spettatori. Del resto è una delle rievocazioni storiche più importanti della zona. La tradizionale sfilata con i costumi medievali, quest’anno si è svolta per la prima volta in notturna; i figuranti hanno accompagnato gli arcieri in una sfida di abilità.

Ma nelle qualificazioni al Palio nazionale la vittoria va in Veneto

Domenica era in programma anche la tappa di qualificazione per il Palio Nazionale delle Botti Città del Vino: i padroni di casa del Maggiora, favoriti alla vigilia, si sono visti sfilare la vittoria per merito della squadra veneta del Refrontolo.