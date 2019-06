Partita del cuore a Borgosesia per aiutare un giovane ammalato

Partita del cuore a Borgosesia: le vecchie glorie contro gli artisti.

Partita del cuore a Borgosesia per una buona causa

Ex calciatori del Torino, vecchie glorie del Borgosesia, personaggi del mondo dello spettacolo: tutti riuniti per una buona causa. Questa sera, mercoledì 26 giugno lo stadio comunale di Borgosesia ospiterà la “Partita del cuore”, incontro di calcio a scopo benefico.

Sostenere un sogno

L’iniziativa “Riempiamo uno stadio per riempire un cuore” è organizzata dalla società Gym&Cheer con il patrocinio dei Comuni di Borgosesia e Serravalle e la collaborazione del Borgosesia calcio. La finalità è raccogliere fondi per garantire a un 26enne di coronare il sogno di accompagnare, nonostante la malattia, la sua squadra di cheerleading ai campionati mondiali che si svolgeranno a novembre. Alla finalità sarà destinato l’intero ricavato dalla vendita dei biglietti.

Artisti e vecchie glorie

Da un lato la Nazionale italiana artisti dall’altro una rappresentativa valsesiana che avrà nelle sue fila alcuni giocatori che hanno militato nella serie A calcistica. Tra gli artisti figurano l’attore Ugo Conti, il comico Gigi Sammarchi (di Gigi e Andrea), il pilota motociclistico Fabrizio Lai, il “mimo” di Zelig Simone Barbato, il “capitan Ventosa” Fabrizio Fontana, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex, molti dei quali reduci dall’incontro giocato a Gattinara a inizio mese per il centenario della squadra di casa. La rappresentativa valsesiana schiererà giocatori del Borgosesia come Guido Romei, Fabio Scienza e Diego Pagani, con atleti del settore giovanile della società granata, a cui si aggiungeranno ex giocatori del Torino come Gigi Lentini, Marco Ferrante, Diego Fuser, Antonio Asta e Pasquale Bruno.