Piane Serravalle in festa con la “Seconda di maggio” | LE FOTO

Piane Serravalle ha celebrato la tradizionale festa di maggio. Domani invece le Prime Comunioni.

Piane Serravalle in festa

Il vento e una primavera che ancora non accenna a farsi vedere non hanno fermato la Seconda di maggio. La festa organizzata domenica dal Priorato a Piane ha coinvolto adulti e bambini in una giornata all’insegna di molteplici iniziative. La manifestazione è cominciata al mattino con la colazione messa a disposizione dai volontari all’ingresso dell’oratorio di San Carlo. A seguire, è stata celebrata la messa da monsignor Gian Luca Gonzino, accompagnata da alcuni componenti del coro San Giovanni Battista e da Raffaella Biglia alla chitarra. Al termine del momento di raccoglimento i presenti hanno potuto tentare la fortuna con la pesca benefica e ricevere anche una piccola Madonnina in cera. Il cuore dell’evento si è concentrato nel pomeriggio con il giro dei cortili da parte della banda “Musica Società Operaia” di Grignasco e l’incanto delle offerte.

L’asta benefica

L’asta benefica è stata proposta all’interno dell’oratorio a causa del forte vento che non ha permesso ai presenti di rimanere per molto tempo al di fuori dell’edificio religioso. A condurre l’incanto è stato il giovane Ettore Fioravanti che ha preso il posto di Giuseppe Mazzone, storico “banditore” e tuttofare del Priorato. «E’ stata proprio una bella giornata – commentano Italo e Andreina Mazzone del Priorato -, ringraziamo chi è venuto a cantare, monsignor Gonzino, don Ambrogio Asei Dantoni che è passato a trovarci, i frazionisti che hanno allestito i banchetti, i partecipanti all’incanto e la banda». In occasione della festa il sodalizio ha portato avanti anche alcuni interventi. «Abbiamo ripulito le panche interne dell’oratorio – commentano i volontari – e ridato una verniciata alla porta di ingresso sia sull’esterno che all’interno».

Le Comunioni

E ora nella frazione serravallese ci si prepara per la prima comunione. Domani saranno 9 i bambini che riceveranno il sacramento. Se il tempo sarà clemente il ritrovo dei giovani sarà alle 10.15 nella piazza del Monumento, in un secondo momento ci sarà la distribuzione dei gigli e una piccola processione fino alla chiesa di San Giacomo. In caso di maltempo i festeggiati si incontreranno direttamente nell’edificio religioso. La messa comincerà alle 11.

