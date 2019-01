Pray sistema alloggio sopra la scuola media. I nuovi investimenti sono stati presentati nell’ultimo consiglio del 2018 dal vice sindaco Gianfranco Mencattini.

Durante l’ultimo consiglio comunale è stato annunciata una novità per i locali al piano superiode della scuola media di Pray. «Abbiamo predisposto il rifacimento integrale della copertura dell’alloggio – spiega Mencattini- che si trova sopra la scuola media – riprende Mencattini -. Stanziando la somma di 55mila euro è stata prevista anche l’installazione di una nuova caldaia per il riscaldamento nell’alloggio della scuola dell’infanzia per 5mila euro rendendo quindi l’appartamento più autonomo».