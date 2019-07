Quarona schiuma nel Cavaglia. Il sindaco a caccia dei responsabili | LE FOTO

Quarona schiuma nel torrente: l’acqua inviata in laboratorio per le analisi.

Le acque del torrente Cavaglia di Quarona presentano una schiuma bianca. E’ un fenomeno poco naturale che ogni tanto appare nel corso d’acqua quaronese e che spesso viene segnalato all’ufficio tecnico comunale Così è successo anche lo scorso venerdì mattina, quando è stato avvistato un quantitativo ingente di questa sostanza galleggiare sul torrente. A quel punto il sindaco Francesco Pietrasanta ha indossato gli stivali e, armato di una bottiglia per i prelievi, si è calato nelle acque del rio. «E’ arrivato il momento di fare chiarezza sulla natura e l’origine di questa sostanza, che sistematicamente appare nel torrente Cavaglia», ha affermato.

Le analisi

Dopo aver interpellato l’Arpa, sulle sue indicazioni, il primo cittadino con l’incaricato dell’ufficio tecnico si è recato sul posto ed ha prelevato tre litri di acqua che sono stati immediatamente trasferiti a Novara, nel laboratorio dell’Arpa, dalla polizia locale. I risultati sono attesi in tempi brevissimi. «In base a quanto emergerà dalle analisi – ha detto Pietrasanta – agiremo di conseguenza, cercando di tutelare l’ambiente, a cominciare da questo problema che da anni è irrisolto, pur presentandosi periodicamente. L’interesse dei cittadini di Quarona per la tutela dell’ambiente è dimostrato dalle varie segnalazioni e quindi sarà mi premura rendere noti i risultati dell’indagine, qualunque essi siano, per eventualmente tranquillizzare la popolazione».