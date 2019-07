Rocco Siffredi lancia una raccolta fondi per il reparto di urologia di Domodossola

Rocco Siffredi in un video ammiccante e divertente lancia una raccolta fondi per il reparto di urologia a Domodossola.

Rocco Siffredi e la prevenzione

In occasione di “Antrona sotto le stelle” per raccogliere fondi a favore di un nuovo macchinario da destinare al reparto di urologia di Domodossola, l’attore porno e regista Rocco Siffredi ha voluto dare il proprio contributo all’amico Danilo Centrella, primario del reparto. Siffredi in un video con una modella spiega che è importante la prevenzione per gli uomini a una certa età. Ma la presenza di Siffredi in video e la modella provocante non è passata inosservata, tanto che le consigliere provinciali sulle pari opportunità Lisa Tamaro e Marianna Rampini hanno protestato per il “messaggio sessista”. Dall’Asl arrivano le scuse sottolineando che l’evento non ha il patrocinio da parte dell’azienda sanitaria