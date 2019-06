Sabato allerta gialla per i temporali. Domenica soleggiato

Sabato allerta gialla per i temporali. Domenica più soleggiato, ma la situazione resta instabile.

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha diffuso oggi un bollettino di allerta gialla per i temporali previsti per la giornata di domani, sabato 22 giugno. E’ il livello minimo di allerta, che contempla fenomeni magari intensi ma localizzati. In ogni caso, il meteo di questo weekend resterà instabile. Ai temporali di domani seguirà una domenica più soleggiata, ma anche durante questa giornata non si escludono rannuvolamenti rapidi con possibilità di rovesci, seppure brevi e localizzati. Stabili le temperature.