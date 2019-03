Salone di Ginevra, Zegna veste Maserati

Salone di Ginevra dell’auto, il gruppo Zegna veste Maserati.

Salone di Ginevra le novità

Brand della moda protagonisti al salone dell’auto a Ginevra. Presente anche il gruppo Ermenegildo Zegna che disegna gli interni in Pelle Tessuta in esclusiva per Maserati. E’ un nuovo ed unico materiale realizzato da Ermenegildo Zegna in esclusiva per Maserati per non dimenticare il dna sportivo del brand, in esposizione una GranTurismo MC, per la prima volta con colore esterno grigio lava matte in abbinamento agli interni in carbonio. La casa automobilistica ha svelato al Salone di Ginevra 2019 il Suv Levante Trofeo nella versione Launch Edition, un’edizione limitata in 100 unità. Il connubio tra Zegna e Maserati è già attivo da alcuni anni.