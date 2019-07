Scuolabus Borgosesia: cambiano percorsi e orari

Scuolabus Borgosesia: novità in arrivo per il servizio di trasporto degli alunni.

Scuolabus Borgosesia, i cambiamenti

Il comune al lavoro per tracciare i percorsi dei pulmini per il trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e media di Borgosesia. Per disegnare le tratte in modo definitivo, si attendono però le ultime iscrizioni: «Stiamo rivedendo i tragitti – spiega l’assessore comunale Costantino Bertona, delegato ai trasporti -. Rispetto allo scorso anno abbiamo creato un quarto percorso, ottenuto riconfigurando le tratte di Plello e Foresto, inoltre stiamo rivedendo le tempistiche per fare in modo che i bambini non debbano trascorrere troppo tempo sui mezzi prima e dopo le ore di scuola».

Più fermate

In questi giorni si stanno ricalibrando alcuni tragitti: «Stiamo cercando le soluzioni più efficaci per evitare di rendere pesante ai bambini il viaggio in bus fino a scuola – aggiunge l’assessore -. Fra le soluzioni prese in esame c’è l’aggiunta di fermate, come accaduto a Calco Inferiore dove è stata prevista una fermata che prima non c’era, e anche sulle tratte da Plello e Foresto potrebbero essere introdotte modifiche. Tra le opzioni prese in considerazione c’è anche la revisione degli orari di partenza e rientro: accade infatti che i bambini devono partire piuttosto presto per consentire agli alunni delle medie di essere in aula per le 8».

Le ultime iscrizioni

Per definire il quadro globale, il Comune sta attendendo che tutti i genitori formalizzino l’iscrizione al servizio: «Si potrà decidere e ottimizzare il servizio quando avremo l’esatto numero delle iscrizioni – conclude Bertona -. Invito i genitori che ancora non vi abbiano provveduto, a chiamare al più presto gli uffici comunali».