Serravalle Ambulatorio Amico in servizio: sanità a misura di cittadino. E’ stato intitolato a Marco Milanini il nuovo “Ambulatorio Amico” di Serravalle.

Serravalle Ambulatorio Amico in servizio: sanità a misura di cittadino

Al primo piano del palazzo che ospita la sede della Pabv, la Pubblica assistenza Bassa Valsesia, numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni e volontari hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo servizio. A fare gli onori di casa è stato Luca Milanini, figlio di Marco, scomparso lo scorso anno, che è stato per un decennio il punto di riferimento del sodalizio serravallese. Nel suo intervento ha ringraziato i presenti «per essere intervenuti così numerosi, e l’assessore Marilena Carmagnola e il sindaco Massimo Basso per aver sostenuto questo importante progetto. E’ passato ormai un anno da quando Marco se n’è andato, ma siamo certi che sia orgoglioso di noi, di quanto è stato fatto e di quanto faremo».

Un progetto per la comunità

La parola è quindi passata a Carmagnola, che ha ideato il progetto e si è prodigata affinchè diventasse realtà: «Ero molto legata a Marco, come tante altre persone che sono qui oggi – ha sottolineato la rappresentante del Comune -. Gli avevo promesso che avremmo portato avanti un progetto importante per la comunità e così abbiamo iniziato a fare. E il nostro obiettivo non sarà solo quello di occuparci di iniezioni intramuscolari e assistenza di base in particolare per le fasce deboli, ma cercare il modo per offrire in futuro anche la possibilità di sottoporsi a prelievi mattutini, tutto dipenderà dalla disponibilità di infermieri volontari che vorranno aiutarci». Anche il sindaco Basso e il parroco don Ambrogio Asei Dantoni si sono complimentati per il progetto portato a compimento. Per i primi tempi l’ambulatorio sarà attivo due ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Ad accogliere gli utenti saranno infermieri professionali iscritti alla Pabv.