Superenalotto, due jackpot sfiorati in Piemonte.

La fortuna fa di nuovo tappa in Piemonte grazie al SuperEnalotto: due fortunati giocatori hanno sfiorato il Jackpot e centrato il 5, ognuno si aggiudica oltre 29mila euro. Le schedine vincenti sono state convalidate a Torino (Tabaccheria Miniutello in via Perosa 74b) e San Maurizio Canavese (sempre in provincia di Torino, Tabacchi in Piazza XXV Aprile 2). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 107,5 milioni di euro, secondo premio in palio più ricco in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente, riporta Agipronews, è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida. In Valsesia Valduggia e Roasio sono tra i paesi dove spesso si registrano vincite interessanti.