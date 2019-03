Superenalotto, jackpot sfiorato a Leinì

Superenalotto, Jackpot solo sfiorato a Leinì, in provincia di Torino.

Superenalotto, centro a Leinì

Nnell’ultimo appuntamento del gioco sono stati vinti con un 5 oltre 48mila euro. La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata al Servizi e Tabacchi Camerano in via Caselle 74. Il Jackpot adesso vale 125,5 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno del 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida. In Valsesia è sicuramente Valduggia uno dei paesi più fortunati.