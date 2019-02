Tombini rotti e pericolosi: a Borgosesia protesta l’opposizione

Tombini rotti e pericolosi sulle strade di Borgosesia: lo rimarcano i consiglieri del gruppo Cambia marcia Borgosesia con una interrogazione alla giunta comunale.

Tombini rotti e pericolosi: l’appello

«Un gran numero di tombini sulle strade cittadine versano in stato di degrado – evidenziano Camilla Marone Bianco e Angelo Ciocca Vasino -. Questo rappresenta una situazione di pericolo per chi viaggia, oltre che una mancanza di sensibilità per una circolazione più ecosostenibile, dato che tali tombini sono per lo più posti ai limiti della carreggiata, rappresentando un grave e pericoloso ostacolo alla circolazione delle biciclette». Alla luce di ciò, i due consiglieri chiedono un pronto intervento per la sistemazione anche per favorire la mobilità alternativa in ambito cittadino.