Trivero alunne da 10 e lode: sono Aurora e Margherita

Trivero alunne da 10 e lode alla scuola “Falcone e Borsellino”: ecco tutti gli studenti che sono stati promossi.

Trivero alunne da 10 e lode… e altri ottimi risultati

Sono due le allieve delle scuole medie di Trivero che hanno ottenuto all’esame finale di terza la votazione di dieci con la lode. Si tratta di Margherita Bonetti e di Aurora Scalcon. Ma nell’insieme ci sono stati risultati positivi per tanti altri studenti. In cinque hanno infatti ottenuto il dieci, sia pure senza la lode: si tratta di Edoardo Scaglia, Alessia Licini, Mattia Braga, Giorgia Muraro e Benedetta Busa, premiati di un impegno durato tutto l’anno. Nell’elenco spiccano anche diversi nove e otto.

Un futuro da fisica

«La scuola media per me è stata una bella esperienza – commenta Aurora Scalcon –. Questi tre anni mi hanno dato molto, sia dal punto di vista umano che per quanto riguarda lo studio. A settembre frequenterò il liceo scientifico di scienze applicate. Cosa voglio fare da grande? Sinceramente non lo so ancora ma la mia idea potrebbe essere quella di andare all’università e studiare fisica quantistica».

Grazie ai professori

Soddisfazione per l’esito dell’esame anche per Margherita Bonetti: «Sono proprio contenta di questo percorso – sottolinea la ragazza – ho deciso che continuerò gli studi al liceo scientifico. Sia io che Aurora vogliamo ringraziare i professori, che in questi anni, ci hanno accompagnato in questa esperienza di studio e di vita».