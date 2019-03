Valerio Angelino Catella ha portato lo zafferano di Coggiola a ExpoCook

Valerio Angelino Catella a ExpoCook

Si è conclusa a Palermo “ExpoCook” la manifestazione gourmet più importante del sud Italia dove Pino Cuttaia, Enrico Derflinger, Igles Corelli, Bruno Barbieri, Luigi Biasetto sono solo alcune delle guest-star intervenute presentando sul palco i piatti che li hanno resi celebri nel mondo della altissima ristorazione. Tra costoro anche lo chef originario di Coggiola Valerio Angelino Catella, responsabile nazionale dell’Ateneo della cucina italiana e pastry-chef della federazione italiana cuochi che ha portato in terra siciliana l’identità del Piemonte gastronomico e biellese in particolare presentando un dessert ispirato ad un ideale gemellaggio tra il Biellese e la Sicilia identificando quei prodotti che dei due territori hanno radici comuni a conferma di quanto ricchi ed affascinanti siano i prodotti degli artigiani biellesi. Una mousse di cioccolato alle nocciole della Serra che racchiude l’identità dei migliori cacao piemontesi legandoli idealmente al cioccolato di Modica, Le nocciole della Serra con pistacchi e mandorle siciliane, il torrone elaborato non con le mandorle tipiche del sud ma con le castagne ed il miele della Valsessera, il tutto accompagnato da una crema allo zafferano che è stato recentemente prodotto a Coggiola ed agli zuccherini al ratafià di Andorno.