Accoltellato a morte 34enne nato a Varallo

Si chiama Stefano Leo, 34 anni, nato a Varallo ma residente a Biella. E’ lui la vittima dell’accoltellamento avvenuto questa mattina a Torino. Il fatto di sangue è accaduto in corso San Maurizio. Il giovane sarebbe stato accoltellato alla gola. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il 34enne sarebbe sbucato in corso San Maurizio, nei pressi dei Murazzi, dopo essere stato aggredito e avrebbe cercato di fermare un’auto prima di accasciarsi a terra. In corso le indagini per chiarire i contorni di questa vicenda.

