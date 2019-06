Al seggio ad Angera si presenta con il fumo in tasca

Al seggio si presenta con il fumo in tasca, lo scoprono gli agenti di polizia. Succede ad Angera.

Al seggio con il fumo

E’ finito nei guai un 27enne di Angera. Domenica scorsa si era presentato al seggio per fare il proprio dovere per le votazioni Europee e Regionali. Peccato che in tasca avesse del fumo. Alla vista degli agenti di polizia, in servizio come sempre nei seggi, ha mostrato un po’ di nervosismo. I poliziotti hanno chiesto quindi di svuotare le tasche scoprendo il fumo. Da qui la segnalazione alla prefettura.